Sponde rinforzate Città “risparmiata“ dal Brembiolo

(Di martedì 12 marzo 2024) Il colatorequesta volta, nonostante le forti piogge, non ha impensierito i cittadini di Casalpusterlengo come accaduto anche nel recente passato quando il livello dell’acqua era arrivato a livelli da rischio tracimazione. Per l’Amministrazione comunale è anche effetto degli interventi realizzati lungo ledel “fiume“ della. "Le intense piogge di questi giorni hanno sottolineato l’importanza delle opere di consolidamento e manutenzione del territorio e dei corsi d’acqua – spiega il vicesindaco Piero Mussida –. Anche a Casalpusterlengo, sebbene la problematica sia meno sentita che in altre zone lodigiane più vicine ai grandi corsi d’acqua, in passato ilha provocato criticità e pericoli sia per il livello dell’acqua sia per la caduta delle piante ...