Spider-Man 4 | Sam Raimi | Voglio farlo | ma al momento opportuno

(Di martedì 12 marzo 2024) Il regista la pensa esattamente come i fan, un quarto-Man è nella lista dei suoi desideri da tempo Dopo il ritorno di Tobey Maguire nei panni di-Man in No Way Home, l'idea di un quarto capitolo della sua saga non è più un'utopia, così la pensa anche Sam, che proprio come i fan vorrebbe realizzare il sequel e continuare le avventure del suo Peter Parker. Intervenendo a una convention durante il fine settimana, Samha rivelato a un fan entusiasta (tramite il suo account X) quanto segue: "Mi ha detto che ci sono possibilità che questo accada semplicemente perché ha il nostro stesso desiderio. Ma se deve accadere, sarà algiusto". C'è un po' …

Perucchini 7: dopo un quarto d’ora para il rigore a Sylla, non può nulla sul successivo di Lisi, né sulla staffilata di Paz. In apertura di ripresa grandissima parata su Kouan, dopo la mezz’ora si ... (sport.quotidiano)

Shameik Moore , doppiatore originale di Miles Morales, esprime la delusione per la mancata vittoria agli Oscar di Spider-Man : Across The Spider-Verse . (comingsoon)

Dopo la sconfitta di Spider-Man : Across the Spider-Verse agli Oscar 2024 , Shameik Moore ha condiviso le sue critiche, chiedendo successivamente scusa. Spider-Man : Across the Spider-Verse non ha vinto ... (movieplayer)

Michael Keaton non ha capito il significato del suo cameo in Morbius: Consoliamoci, nemmeno Michael Keaton che lo ha interpretato ha capito il senso del suo cameo in Morbius. Abbiamo visto Keaton ...cinefilos

Spider-Man: Across the Spider-Verse "derubato" dell'Oscar 2024, la reazione di la delusione di Shameik Moore: Shameik Moore, dopo aver commentato la sconfitta di Spider-Man: Across the Spider-Verse scrivendo semplicemente "Derubato", ha ammesso successivamente: "Bisogna rispettare il vincitore. Ed è vero, non ...movieplayer

Verso l’allevamento innovativo di tonno: Verso l’allevamento innovativo di tonno – Il tonno, con il suo sapore distintivo e la sua versatilità culinaria, domina le tavole in tutto il mondo, riscuotendo un successo ineguagliabile. Considerato ...informazione