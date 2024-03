Spari in un parcheggio | uomo ucciso a Napoli

(Di martedì 12 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnè stato, in serata, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Sul posto, in corso Protopisani, presso ilDeco, sono intervenuti agenti della Squadra Mobile die del commissariato di San Giovanni. Alla polizia è giunta la segnalazione di una sparatoria, in seguito alla quale una persona è stata ferita a morte. foto pubblicate sul profilo Tik Tok di Ciro Cocozza L'articolo proviene da Anteprima24.it.

