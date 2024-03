Spal | finalmente la luce Dopo un inverno rigido | spiragli di continuità Ora la squadra è compatta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Trentuno giornate. Sono servite 31 stazioni di via crucisil lontano e promettente primo tempo d’esordio contro la Vis Pesaro, prima di vedere unain grado di riguadagnarsi la stima del suo pubblico, in seguito a una serie di risultati positivi dal ritorno di Mimmo Di Carlo. È stato unlungo, penoso e gelido, che ha tolto qualche anno di vita al tifo di casa, e che solo ora lascia intravedere una. Nulla è ancora risolto, ma unoo disi èaperto, e lascia sperare in un finale meno sofferto. Tocca all’ancora magnifico Antenucci e compagni dire che non ci si sbaglia, e magari che esiste una base su cui lavorare in futuro senza dover rivoluzionare da capo l’organico anche la prossima estate. Non che il 3-1 al Rimini ...