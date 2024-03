Castano Primo, a bordo di un’auto a noleggio mai restituita fuggono all’alt dei carabinieri: spacciatori denunciati: La cocaina suddivisa in dosi e 700 euro in contanti: i due giovani sono stati fermati dopo un inseguimento di un paio di chilometri ...ilgiorno

Erbetta: “Fratello sindaco di Rimini aggredito Basta buonismo sinistroide”: “Oggi leggo che uno Spacciatore ha aggredito e malmenato il fratello del ... utilizzo di telecamere con identificazione facciale alla staziona ferroviaria e alle fermate del metromare, utilizzo ...chiamamicitta

Spacciatore fermato sul binario 1Est della stazione: arrestato: Il giorno prima durante un intervento coordinato dalla questura - dalle 14 alle 20 – nelle aree di piazzale Marconi, in via San G. Bosco, via Paglia, via Bonomelli e piazzale Alpini. Sono stati ...ecodibergamo