Sostenibilità | l’impegno di Decathlon per sport innovativo e sostenibile per tutti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 12 marzo 2024) Pubblicato il 12 Marzo, 2024 (Adnkronos) –, brandivo multispecialist, presenta il suo nuovo purpose, 'Move People Through the Wonders of', e la strategia alla base di questa nuova ambizione di portare loe tutte. Nell'ambito di questa evoluzione,svela anche il suo nuovo brand con il logo 'Orbita', che vuole esprimere movimento, l’ambizione di raggiungere nuove vette e circolarità, al centro del business modeldi. “La giornata odierna segna un momento molto speciale nella storia e nel futuro di. Ora più che mai il mondo ha bisogno dello. Ha un potere unificante e può ...