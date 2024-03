Sostenibilità | da università Bicocca arrivano nuove finestre fotovoltaiche ' smart'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Milano, 12 mar. (Adnkronos) - Laenergetica e l'interconnessione sono i due pilastri principali su cui si baseranno lecity del futuro, con dispositivi energetici intelligenti e connessi, completamente integrati negli edifici, capaci di soddisfare rigorose normative e di avere un impatto energetico minimo. In quest'ambito, nel lavoro pubblicato sulla rivista Advanced Energy Materials, il team composto da ricercatori dell'di Milano-e di Cnr-Ino, in collaborazione Glass to Power e Lens, ha realizzato e studiato il primo esempio di finestra fotovoltaica dotata anche della capacità di scambiare dati attraverso la luce mediante la tecnologia Vlc (Visible light communication). "Il dispositivo -spiega Sergio Brovelli, docente dell'di ...