Sostenibilità ambientale ed energie rinnovabili | c’è l’accordo tra Intesa Sanpaolo e i centri commerciali

(Di martedì 12 marzo 2024)amplia l’impegno a supporto degli investimenti delle imprese italiane ined energia da fontie autonomia energetica grazie alcon il Consiglio Nazionale dei(CNCC). La finalità è indirizzare le imprese aderenti al CNCC verso investimenti ‘green’ e infavorendo la diffusione delle Comunità Energetichee dell’Autoconsumo Collettivo, uno dei principali obiettivi del programma Motore Italia Transizione Energetica didedicato agli investimenti in impianti die in interventi a supporto della ...

La plastica può essere sostenibile? Sì, a patto che venga riciclata correttamente. Ed è proprio sull’economia circolare che punta Parmalat per ridurre il proprio impatto sull’ambiente e arrivare, ... (open.online)

Aruba Hosting: parti da 0,99 e metti in piedi il tuo progetto online: Con un'infrastruttura tecnologica di punta, sostenuta da fonti di energia rinnovabile, dimostra un forte impegno verso la sostenibilità ambientale. In più, la tutela dei dati e dei siti web è ...

Sostenibilità, accordo tra Intesa e i centri commerciali (CNCC): Intesa Sanpaolo amplia l'impegno a supporto degli investimenti delle imprese italiane in sostenibilità ambientale ed energia da fonti rinnovabili e autonomia energetica grazie all' accordo con il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali (CNCC). La finalità " spiega Intesa Sanpaolo in ...