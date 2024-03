Sorpreso con la droga. Arrestato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) PASSIGNANO SUL TRASIMENO - Un 53enne di origini albanesi, noto alle Forze di Polizia, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è statodaidi Passignano che hanno operato congiuntamente a personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città della Pieve e Nucleo Cinofilidi Firenze. Durante il controllo hanno rinvenuto nella disponibilità del presunto spacciatore 3 grammi di cocaina, suddivisi in altrettante dosi, 10 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente, nonché 330 euro in contanti, ritenuti costituire provento dell’attività illecita. L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza e ristretto in regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Lo ...