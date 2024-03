Sorpresi con due coltelli Armi sequestrate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) I carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso dei servizi di controllo del territorio di competenza, hanno complessivamente denunciato tre persone. In prossimità della zona della Stazione i militari della stazione di Marina di Pisa hanno perquisito un uomo che veniva sorpreso, senza un reale e giustificato motivo, in possesso di un coltello lungo 20 cm. Il coltello è stato così sequestrato e la persona segnalata all’Autorità Giudiziaria. Sempre in zona Stazione, i carabinieri di Migliarino e San Giuliano Terme hanno sorpreso e deferito in stato di libertà alla procura della repubblica un secondo uomo, sorpreso in violazione della misura del divieto di ritorno nel comune. Inoltre, i militari della sezione radiomobile, in zona Porta a Mare, a seguito di un controllo, hanno individuato una persona che è stata controllata: aveva un coltello lungo 15 cm senza un valido motivo. È scattato ...