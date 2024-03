Sonoro vaffa al campo largo E ora Conte rischia di fare la fine di Gigino

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 12 marzo 2024) In politica di troppe suggestioni si rimane abbagliati. È capitato, nelle regionali in Abruzzo, anche a Giuseppe. Il Movimento 5 Stelle esce dalle urne con un esito insoddisfacente, il 7% di lista, che ribalta dopo appena due settimane il sogno coltivato dopo la vittoria (risicatissima) in Sardegna con Alessandra Todde, candidata pentastellata alla presidenza. «Registriamo il risultato modesto, che ci spinge a lavorare con sempre più forza sul nostro progetto di radicamento dei territori, per convincere a impegnarsi e a partecipare soprattutto i troppi cittadini che non votano più», ha scrittosui social. E ha aggiunto: «Dobbiamo farlo sulla scia della vittoria ottenuta in Sardegna, che ci ha portato qualche giorno fa ad eleggere la Prima Presidente di Regione M5S della storia». Dunque, l'Isola parrebbe rimanere il faro politico anche verso ...