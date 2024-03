“Sono in un ristorante ‘all you can eat’ e ci resto quando tempo voglio | non accetto di essere mandata via” | le ‘sfide’ della tiktoker Madison

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) All you can eat. E’ un ‘parte 2’ per laincubo dei ristoranti a prezzo fisso. La creatorè da mesi impegnata in imprese da ‘woman vs food’. L’obiettivo? Rimanere piùpossibile all’interno delle attività gastronomiche senzacacciata. Nell’ennesimo video che ha ottenuto milioni di visualizzazioni,ha provato la sua challenge in un “all you can eat a 51 dollari”, il “Texas de Brasil”. “dare valore a tutti i soldi spesi e per questo non ho intenzione di andare via p“, ha spiegato la creator chiarendo il perché si imbatte in queste sfide. Dopo ore trascorse in unbrasiliano, la (apparente) beffa: “Mi stanno cacciando? Non è giusto”, ha detto ...