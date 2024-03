Il gradimento di Giorgia Meloni scende, un potenziale segnale di pericolo per la coalizione di centrodestra in vista delle elezioni europee di giugno 2024. Secondo gli ultimi sondaggi politici ... (today)

Sondaggi politici, governo Meloni perde 5 punti di fiducia in un mese: per la prima volta sotto il 40%: Nell'ultimo mese, secondo il Sondaggio dell'Istituto Ixè, il Pd è cresciuto, guadagnando l'1,2%, mentre Fdi di Meloni ha perso lo 0,3% ...fanpage

In Abruzzo non c’è nessun effetto Sardegna: Se qualcuno si aspettava che il risultato in Sardegna potesse in qualche modo influenzare per un verso o per l’altro quello delle elezioni in Abruzzo, deve fare i conti con il fatto che ciò che è usci ...tpi

Sondaggi politici, la fiducia nel governo e in Giorgia Meloni cala vistosamente: oggi vincerebbe l'astensione: Sondaggi politici, Giorgia Meloni perde terreno (40%, -3% rispetto a febbraio) così come Matteo Salvini (33%, -3%). Stabile Giuseppe Conte (32%), mentre è in lieve crescita la segretaria del Pd Elly S ...globalist