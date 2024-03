Sondaggi | il governo perde 5 punti di fiducia in un mese Fdi in calo | cresce il Pd +1 | 2%

(Di martedì 12 marzo 2024) Ilcinquedinell’ultimoe scende sotto il 40%. È quanto emerge dall’ultimoo Ixè, diffuso subito dopo le elezioni regionali in Abruzzo. Nel gradimento dei leader, scendono Giorgia Meloni (40%, -3% rispetto a febbraio) e Matteo Salvini (33%, -3%). Stabile Giuseppe Conte (32%) e in crescita di dueElly Schlein (26%). A tre mesi dal voto per le Europee, solo 1 italiano su 2 è intenzionato a recarsi alle urne. Gli orientamenti di voto evidenziano la crescita del centrosinistra, in particolare del Pd con 20,2% (+1,2%), e una leggera flessione del centro destra: FdI 27,8% (-0,3%) e Lega 8,2% (-0,6%). Appena sotto si attesta Forza Italia con il 7,7% delle preferenze. Il M5s segnala undi mezzo punto e si ...

Il governo perde cinque punti di fiducia nell’ultimo mese e scende sotto il 40%. È quanto emerge dall’ultimo Sondaggi o Ixè, diffuso subito dopo le elezioni regionali in Abruzzo. Nel gradimento dei ... (ilfattoquotidiano)

Sondaggi, il governo perde 5 punti di fiducia in un mese. Fdi in calo, mentre cresce il Pd (+1,2%): Il governo perde cinque punti di fiducia nell’ultimo mese e scende sotto il 40%. È quanto emerge dall’ultimo Sondaggio Ixè, diffuso subito dopo le elezioni regionali in Abruzzo. Nel gradimento dei lea ...ilfattoquotidiano

Partiti: Sondaggi Ixè, Fdi al 27,8% segue Pd al 20,2%: Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Il governo perde 5 punti di fiducia nell'ultimo mese e scende sotto il 40%. E' quanto emerge da un Sondaggio Ixè. Nel gradimento dei leader, scendono Giorgia Meloni (40%, ...lagazzettadelmezzogiorno

Fratelli d'Italia cala ancora nei Sondaggi. Il Pd cresce ma resta lontano: In due settimane il partito della premier Meloni perde lo 0,6 per cento ma resta saldamente la prima forza del paese con il 27,1. Seguono i dem al 20,2 per cento. Minime le variazioni tra gli altri pa ...ilfoglio