'So-stare in conflitto'. Un innovativo corso per l'autodifesa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Imparare a conoscersi, saper gestire lo scontro verbale e magari riuscire ad evitare che dalle parole si passi ai fatti, ma anche sapersi poi difendere da un’aggressione inevitabile. Arriva undi autodifesa a Capannori dal titolo: "So-in conflitto e fare autodifesa", proposto, gratuitamente sia agli adolescenti che agli adulti. Organizzato dall’associazione ‘Agorà per Marlia’, e realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, si svolgerà allo spazio Logos di Marlia a partire da venerdì 15 marzo per cinque lezioni sia pratiche che teoriche. "Ci rivolgiamo sia ai giovani che agli adulti – spiega Laura Matteucci, presidente dell’associazione – ai quali vorremmo insegnare tecniche diverse per la risoluzione del conflitto, che si integrano a vicenda. La prima si basa sulla capacità verbale di ...