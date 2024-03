Snowboard | Coppa del Mondo cross 2023 2024 | dodici azzurri convocati a Montafon

(Di martedì 12 marzo 2024) Mancano due tappe alla conclusione del calendario stagionale dideldi, quattro sfide suddivise tra l’austriaca(15-17 marzo) e la canadese Mt. St.Anne (22-24 marzo). Un duplice appuntamento a cui Michela Moioli si approccia forte del secondo posto in classifica generale alle spalle della francese Chloe Trespeuch che la precede con 522 punti contri i 464 della bergamasca. Al maschile invece il canadese Eliot Grondin è lanciato verso il trionfo con 720 punti ed ampio margine sui 348 dell’austriaco Alessandro Hämmerle, ma Omar Visintin è quarto a quota 269. Moioli guiderà il gruppo azzurro di 12 unità che si presenterà in gara nella località austriaca a partire dal turno di qualificazione di venerdì 15 marzo. Oltre a Moioli il direttore sportivo Cesare Pisoni ha ...

