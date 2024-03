Smettetela di usare i contanti | inquinate l’ambiente | parola de “Il Sole 24 Ore”

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 mar –inquinanti, già. L’ultima geniale trovata del pensiero unico dominante è declinata da un pezzo a dir poco grottesco pubblicato su il24 Ore, dal titolo che è già tutto un programma: «Inquinamento da contante»: in Italia 2,7 kg di CO2 per abitante generate dai pagamenti cash (al secondo posto in Europa dopo la Germania). Solita battuta facile, come tirare un rigore a porta vuota: no, non è una scenetta comica, ma un articolo che pretenderebbe pure di essere serio. Ci mancavano solo i“inquinanti” “La sfida ambientale” è in testa al pezzo. Basterebbero davvero solo le parti sintetiche per definire il sedicente approfondimento. Basato su uno studio che, guarda un po’, richiama sempre ai classici amici: The European House. La quale si premura di generare una sottospecie di senso di colpa ambientale nei ...