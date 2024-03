Slavia Praga | Ihattaren di nuovo nei guai | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 12 marzo 2024) Logiovedì affronterà il Milan in Europa League, ma nel frattempo deve fare i conti con, dineiDopo ilcontro l’Empoli, il Milan si prepara a tornare in campo per l’impegno europeo. Giovedì infatti i rossoneri affronteranno lo, nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. All’Eden Arena disi ripartirà dal 4-2 maturato a San Siro a favore della squadra di Stefano Pioli. Nel frattempo però in casa biancorossa ci sono dei problemi. Come riferito dal portale olandese vi.nl, ci sono nuoviin vista per Mohamed. Secondo quanto emerge, la società accusa il giocatore olandese di “mancanza di professionalità” e ha ...