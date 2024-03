Sky | «Stamattina sono arrivate le scuse di De Laurentiis al nostro operatore»

(Di martedì 12 marzo 2024) . Lo hanno detto stasera allo studio di Sky Sport. «È inutile tornare sull’episodio di ieri, si è espresso anche ildirettore.ledel presidente del Napoli Aurelio De». De, in arrivo pesante multa Uefa. Vuole giornalisti napoletani e tifosi per le interviste (Repubblica) Si potrebbe chiamare l’ “Editto catalano” quello varato de Deprima della conferenza stampa Uefa alla vigilia di Barcellona-Napoli. Quello che è successo tra il presidente del Napoli e Sky ha ormai fatto il giro del globo. Chiunque abbia visto quelle immagini (con l’interruzione dell’intervista con Sky Sport e la spinta al cameraman), avrà avuto la faccia di Politano. A metà tra il sorriso beffardo, l’imbarazzo e ...

Slitta la firma di Gotti con il Lecce, è ancora legato allo Spezia: (ANSA) - LECCE, 12 MAR - Potrebbe arrivare nella serata di oggi o domattina la firma e la conseguente ufficialità di Luca Gotti sulla panchina del Lecce. Il tecnico designato a sedere ...tuttojuve

Qui Cosenza, Tutino vola a Roma per farsi curare, al Liberati più no che si: L'attaccante del Cosenza è volato Stamattina a Roma per farsi curare dall'infortunio al flessore della coscia destra rimediato contro il Catanzaro. In forte dubbio la sua presenza ...ternananews

Gaza, uccisa star del calcio palestinese: morto Mohammed Barakat: Barakat, considerato uno dei migliori attaccanti palestinesi, è stato ucciso Stamattina a Khan Younis in un bombardamento israeliano che ha colpito la sua casa. Il 39enne ha segnato 114 gol in ...sport.sky