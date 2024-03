Sinner-Shelton stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

Jannik Sinner affronterà Ben Shelton nel match valido per gli ottavi di finale dell'ATP di Indian Wells. Il numero uno d'Italia, reduce dai successi ai danni di Kokkinakis e Struff, va a caccia di un'altra vittoria – la 18^ consecutiva – per proseguire il suo cammino in California. L'asticella ora si alza perché il suo prossimo avversario sarà il beniamino di casa, che ha faticato più del previsto contro Mensik e Cerundolo, ma resta un avversario molto ostico, specialmente per il servizio che possiede. In parità i precedenti (1-1), ma complice il momento di forma Jannik partirà ampiamente favorito. In palio un posto ai quarti contro il vincente di Lehecka-Tsitsipas.