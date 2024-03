Sinner-Shelton | le quote per le scommesse | bookmakers senza indugio | differenza abissale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 12 marzo 2024) Jannikaffronterà Benagli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. L’appuntamento è per questa notte (ore 02.00), quando il tennista italiano incrocerà il temibilissimo padrone di casa sul cemento statunitense. L’attuale numero 3 al mondo incrocerà il numero 16 del ranking ATP, partendo con i favori del pronostico. Il fuoriclasse altoatesino è reduce da diciassette vittorie consecutive, con gli annessi trionfi agli Australian Open e all’ATP 500 di Rotterdam: l’obiettivo è quello di proseguire la propria striscia e continuare la rincorsa verso il numero 2 della graduatoria internazionale (dovrà ottenere almeno lo stesso risultato di Carlos Alcaraz in questo evento per riuscire nell’intento). Janniknon dovrà sottovalutare il quotato avversario, che è stato il penultimo uomo a sconfiggerlo: ci riuscì lo ...