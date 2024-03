Simest-Regione Sicilia | intesa per promuovere l’export delle imprese

(Di martedì 12 marzo 2024), la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene l’internazionalizzazioneitaliane, e lahanno sottoscritto oggi un accordo di collaborazione mirato ala presenzaaziendene sui mercati esteri. L’accordo è stato sottoscritto dall’assessore alle Attività produttive Edmondo Tamajo e dall’Amministratrice delegata diRegina Corradini D’Arienzo. “Il Protocollo – si legge in una nota – definisce i termini della collaborazione che, nel rispettoprocedure e competenze di ciascun ente, ha come principali obiettivi quello di analizzare e proporre congiuntamente iniziative a supporto del...

Simest, la società per l’internazionalizzazione delle imprese del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, e Regione Umbria hanno sottoscritto oggi un accordo di collaborazione a supporto della crescita ... (ildenaro)

Accordo tra Regione e Simest per il mercato delle imprese siciliane: PALERMO- Simest, la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene l’internazionalizzazione delle imprese italiane, e la Regione Sicilia hanno sottoscritto oggi un accordo di collaborazione ...livesicilia

Al via protocollo d’intesa tra Regione e Simest. Tamajo: “Sostegno all’internazionalizzazione”: L'intesa definisce i termini della collaborazione che, nel rispetto delle procedure e competenze di ciascun ente, ha come principali obiettivi analizzare e proporre congiuntamente iniziative a support ...ilsicilia

Nuove finestre fotovoltaiche “smart” per la gren energy: Roma, 12 mar. (askanews) – L’Università di Milano-Bicocca e l’Istituto Nazionale di Ottica del Cnr, in collaborazione con Glass to Power SpA e il Laboratorio LENS, hanno realizzato la prima finestra “ ...ildenaro