Simeone | «Inter | vogliamo vendicarci! Griezmann dà soluzioni»

(Di martedì 12 marzo 2024) Conferenza stampa perad Appiano Gentile alla vigilia di Atletico Madrid-di Champions League. Il tecnico ha parlato insieme ad Axel Witsel. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Diego Pabloalla vigilia di Atletico Madrid-, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Come vede l’e questa partita? Servono non le parole, ma i fatti. Domani giocheremo contro una delle migliori, servirà una grande partita. Ci giochiamo molto, so che domani i miei faranno una grande partita. Ti sei preso la responsabilità delle ultime partite, come ti senti? Ho le idee molto chiare. Credo di avere fatto una buona stagione, andando in semifinale di Copa del Rey.dopo l’1-0 dell’andata, ...

Cesar Aparecido, ex nerazzurro ma anche ex compagno di squadra di Inzaghi e Simeone, racconta i due tecnici che mercoledì si affronteranno in Atletico Madrid-Inter. PASSATO E FUTURO – Cesar ... (inter-news)

Diego Simeone torna ad abbracciare la sua pedina più importante. L’ Atletico Madrid, in vista della gara contro l’Inter, rivede anche Antoine Griezmann. I Colchoneros si affideranno al principino ... (inter-news)

Napoli al Mondiale per Club se: cosa serve con il Barcellona per qualificarsi: Simeone padre, che domani sfiderà l'Inter al Metropolitano, per esempio tifa Napoli. Perché c'è di mezzo suo figlio Giovanni, certo, ma soprattutto perché l'eliminazione del Barcellona ...

Il tifo di mezza Serie A per il Napoli e l'Inter nella corsa Champions: Mezza Serie A tiferà stasera e domani per Napoli e Inter nei confronti con Barcellona e Atletico ...di Xavi può solo vincere e qualificarsi per sperare di scalzare ancora la squadra di Simeone dalla ...