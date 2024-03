Silli in campo a caccia dei moderati | Siamo l’alternativa alla sinistra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) I colori sono quelli di Prato: rosso e blu. Il logo è semplice, ma efficace: "con Prato". Più in basso "". L’attuale sottosegretario agli affari esteri ecooperazione internazionale scende ina sostegno del candidato sindaco del centrodestra Gianni Cenni. Lo scopo è intercettare l’elettorato "moderato", quello che probabilmente può fare la differenza anche a Prato. I nomi in lista sono ancora top secret, così come i partiti, meno l’Udc, unica unione ufficializzata dadurante la giornata di presentazione del logo. "Con l’Udc abbiamo sempre avuto una intesa e un rapporto di grande fiducia ", dice il sottosegretario tornato in città solo per presentare il simbolo della lista che sarà alle prossime amministrative a sostegno della coalizione di centrodestra, prima di ...