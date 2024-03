Silenzio dalla Farnesina sul rientro della salma. La famiglia di Antonella attende fra ansia e dolore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Mamma Pina e le sorelle attendono con, immerse in unprofondo. Il ministero degli esteri non ha ancora comunicato alladiDe Rosa, la donna di 43 anni uccisa in Brasile, dove si era trasferita da oltre 15, dall’ex marito, quando latornerà in Italia. La vittima, originariaPuglia, aveva vissuto in Toscana, fino a quando non ha conosciuto il suo assassino, di cui si era innamorata. La madre e una sorella vivono a Montecatini, dove hanno appreso la terribile notizia. Il caso sembra già chiuso, anche se restano vari particolari da chiarire., che lavorava in una residenza socio assistita per anziani, era separata da tempo dal marito e aveva addirittura ottenuto un divieto di avvicinamento nei suoi confronti da parte ...