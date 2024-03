Si sono finti vigile e tecnico del gas. Pensionata derubata dai truffatori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024) Si fingonourbano eper truffare una donna. Ennesimo odioso colpo dei “soliti” malviventi che stanno imperversando ormai da tempo nella Bassa, andando purtroppo a segno con una certa frequenza. L’ultimo blitz, in ordine di tempo, è avvenuto ieri mattina attorno alle 11 a Brembio in via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due sconosciuti sipresentati alla porta di una donna di 67 anni facendole intendere di essere undi una società del gas ed un agente di polizia locale e di dover entrare per controllare tutti i metalli. Circostanza ovviamente falsa allo scopo solo di poter avere sotto mano i gioielli e gli ori e poterli quindi trafugare. I due malviventi hanno agito in coppia per poter meglio raggirare la vittima prescelta ed andarsene poi con il ...