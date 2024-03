Si presenta al Pronto Soccorso del Goretti con un tubo di gel nell’ano… Ma rifiuta di farsi operare

(Di martedì 12 marzo 2024) Pubblicato il 12 Marzo, 2024 Un incredibile quanto pericoloso episodio quello che ha costretto un uomo arsi aldell’ospedale Santa Mariadi Latina, ieri notte. Stando a quanto riportato dai colleghi di Latina Oggi, infatti, la persona si sarebbeta con un disturbo intestinale, senza fornire dettagli sul suo malessere. Solo dopo un esame radiologico è stato svelato il mistero: un contenitore insolito era bloccato nel suo retto. Quel contenitore non era altro che undi gel lubrificante, comunemente utilizzato per migliorare l’esperienza in determinati contesti intimi, ma raramente protagonista di situazioni ospedaliere. Posizionato appena sopra il retto, ildi gel lubrificante ha costretto i medici a considerare ...

Colpo di scena nella registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 6 marzo. A giudicare dalle anticipazioni trapelate, Beatriz D'Orsi e Raffaella Scuotto non si sarebbero presentate in studio. Ma ... (fanpage)

Monza Cagliari, Shomurodov Pronto per una maglia da titolare Le ultime: Eldor Shomurodov si candida per una maglia da titolare in vista della prossima partita di Serie A contro il Monza Sorrisi e prospettiva confortanti per Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko del Cagli ...cagliarinews24

Fiera di San Giuseppe, cartellone Pronto. Mostra mercato dei conigli da sabato: La tradizionale Fiera di San Giuseppe a Brembio si terrà il 16 e 17 marzo con mercato, mostra di coniglicoltura, musica classica e festa di San Patrizio. Un evento ricco di appuntamenti per tutti i gu ...ilgiorno

In attesa all’ospedale, dà fuoco a un porta flebo del Pronto soccorso: È accaduto domenica mattina al Pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio ... Non è riuscito nell’intento in quanto subito fermato dall’intervento di alcune persone presenti nella struttura ...ilrestodelcarlino