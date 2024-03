Si incollarono al Laocoonte | il tribunale Vaticano condanna in appello due ecoattivisti

Processo in Vaticano per essersi incollati al basamento della statua di Laocoonte. Andrebbero assolti (C. Marino): Il 18 agosto 2022, alle 10:30, Guido ed Ester incollarono le proprie mani al basamento della statua di Laocoonte all'interno dei Musei Vaticani per lanciare l'allarme sull'emergenza climatica e sui rischi che essa comporta per l'umanità intera. I ...

Ambientalisti sotto processo in Vaticano per aver danneggiato il basamento della statua di Laocoonte: 14/02/2024 - 14:54 Il 18 agosto 2022, alle 10:30, Guido ed Ester incollarono le proprie mani al basamento della statua di Laocoonte all'interno dei Musei Vaticani per lanciare l'allarme sull'emergenza climatica e sui rischi che essa comporta per l'umanità intera. I ...