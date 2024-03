Si è costituito l’uomo che ha investito una 20enne sulle strisce a Gavirate | “Non pensavo si fosse fatta male”

Houthi, 'l'Italia si è schierata con i nostri nemici': "L'abbattimento di nostri droni da parte della marina militare italiana costituisce una nuova conferma che l'Italia si è voluta schierare a fianco dei nostri nemici e a difesa di Israele". Lo ha detto ...ansa

Grimaldi, 'la logistica è una leva per sollevare l'economia': Il settore del trasporto e della logistica costituiscono "una leva importante per sostenere e sviluppare l'economia del Paese". Lo ha sottolineato il presidente di Alis, Guido Grimaldi, aprendo la ...ansa

In Fimic nuova responsabile vendite per Spagna, Messico e America Centrale: Specializzata nella progettazione e costruzione di cambiafiltri automatici e autopulenti per il riciclo di materiali plastici, Fimic ha nominato Teresa Marquez Gradis nuova responsabile vendite per Sp ...macplas