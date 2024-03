Sì definitivo alla casa green | caos in aula | fischietto e cartellino rosso | espulso il leghista | Video

(Di martedì 12 marzo 2024) Via libera all'Europarlamentocosiddetta "direttiva case", il testo che definisce obiettivi temporali per il miglioramento degli standard energetici. In sintesi, a partire dal 2030 tutti i nuovi edifici residenziali dovranno essere costruiti per essere a emissioni zero, a partire dal 2028 per gli edifici pubblici, e l'intero patrimonio edilizio dovrà essere climaticamente neutro entro il 2050 (qui l'approfondimento con tutti i punti). La versione del testo approvata è mitigata rispetto a quella originale, una nuova versione a cui si è arrivati anche grazie all'opposizione della maggioranza italiana. Ma, in ogni caso, FdI, Forza Italia e Lega hanno votato contro l'approvazione della direttiva. Al momento del voto il Ppe si è diviso, con la delegazione di Forza Italia - e non solo - si è pronunciata contro. Contrari - compatti - i gruppi Ecr ...

Il Parlamento ha approvato definitivamente una Legge che inasprisce le pene per chi aggredisce il personale scolastico. L'Aula del Senato ha dato il via libera al ddl nn. 905 sulla sicurezza del ... (orizzontescuola)

La libreria Bancarella non chiude. Nuova sede in borgo del Gallo. “A darci fiducia la solidarietà della città”: L’incontro fissato per il prossimo sabato pomeriggio alla Bancarella in via Garibaldi da occasione per un congedo venato di malinconia in previsione della definitiva chiusura dopo 46 anni di una ...msn

Greenhushing, quando il greenwashing entra in crisi: quali sono i rischi: Sono troppe pressioni sulle aziende che virano verso il greenhushing. Il Parlamento europeo, il 17 gennaio 2024, ha dato il via libera definitivo alla direttiva che migliorerà l’etichettatura dei ...quifinanza

Ue, Europarlamento approva accordo su direttiva “case green”: Bruxelles, 12 mar. (askanews) – La plenaria del Parlamento europeo ha approvato in via definitiva, oggi a Strasburgo, con 370 voti contro 199 e 46 astenuti, l’accordo raggiunto in “trilogo” con il Con ...askanews