Si accendono i motori | tutto pronto per una nuova stagione dell’E-Team Squadra Corse

(Di martedì 12 marzo 2024) Pisa, 12 marzo 2024 – Sotto l’ombra della Torre Pendente più famosa al mondo, è arrivato il momento di allacciare le cinture ed indossare i caschi per l’E-, racingdell’Università di Pisa. Dal lontano 2007, infatti, lapisana partecipa alle competizioni di Formula Student, settore del Motorsport che vede università diil mondo realizzare il proprio prototipo di vettura monoposto, in grado di superare le varie prove che le gare impongono. L’E-nasce dall’unione di studenti provenienti da facoltà diverse distribuite sul territorio pisano, con la collaborazione di professori e dottorandi, e con l’obiettivo di realizzare una vettura competitiva e innovativa. Il progetto permette di mettere in pratica quanto appreso sui libri e ...