Sharon Stone rivela | Il produttore di Sliver mi aveva chiesto di fare sesso con Billy Badlwin

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 12 marzo 2024) L'attriceha raccontato come ildi, Robert Evans, lediconBaldwin per provare a migliorare il feeling tra loro.hato il nome delche leconsigliato dicon il suo co-protagonista per provare a migliorare il loro feeling sul set. La star, durante il podcast condotto da Louis Theroux, ha infatti spiegato che è stato Robert Evans, morto nel 2019, a darle il consiglio totalmente inappropriato e fuori luogo. Il racconto di quanto accaduto sul set L'attrice...