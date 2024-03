Sharon Bonillo | funerali oggi pomeriggio per la 19enne morta in incidente

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 12 marzo 2024) Tarantini Time Quotidianoin programma questoalle 16.00, presso la Chiesa Cuore Immacolato di Maria. La ragazza di 19 anni èieri all’ospedale Santissima Annunziata, dov’era ricoverata a seguito del gravestradale avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 marzo in via Mediterraneo a Tramontone. La giovane era a bordo di un’auto con tre amiche: il veicolo ha prima impattato contro un’altra vettura, per poi schiantarsi contro un palo di cemento. La ragazza era apparsa in condizioni molto gravi e dopo tre giorni di coma e agonia, èieri mattina. Ferite anche le sue amiche, due delle quali in condizioni stabili, mentre un’altra è stata dimessa. La notizia della morte della giovane ha sconvolto l’intera città e si ...