Serie d maschile L’Invicta batte 3-0 il Borgo Rosso

(Di martedì 12 marzo 2024) Vittoria nello scontro diretto e primo posto blindato. I ragazzi delladi volley delhanno battuto ilVolley nella quattordicesima giornata di campionato 3-0 (25-14, 27-25, 25-22) confermandosi al comando del torneo e dimostrando tutto il proprio valore. I giovani allenati da Enrico Ferrari hanno fatto la voce grossa contro i livornesi salendo a quota 34 punti in classifica. E’ stata dunque una festa al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto dove il primo set è scivolato via rapidamente con i grossetani che hanno dominato il gioco, tenendo in pugno le redini dell’incontro e mettendo spesso sotto pressione i livornesi. Nella seconda frazione invece la sfida è stata più combattuta ed equilibrata, tanto che i ragazzi di Ferrari hanno avuto la meglio ai vantaggi. Nel ...

