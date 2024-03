Serie D» - Il punto Lelli | Il Ghiviborgo non si è espresso come sa Ma il derby è stato deciso molto dagli episodi»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Unapparso sotto tono rispetto ad altre partite ha incassato, domenica scorsa, la sua terza sconfitta interna di questo campionato. Uno stop, però, che non inficia la bella stagione dei colchoneros, ma che giunge inaspettato, contro un avversario in lotta per non retrocedere, probabilmente con più "fame" e maggior bisogno di punti. L’Aquila Montevarchi ha, infatti, pressato e messo subito in difficoltà i ragazzi diche analizza con equilibrio e onestà la prova dei suoi. "Non siamo riusciti a esprimercialtre volte – ammette il tecnico – , contro una squadra che ha approcciato meglio la partita, venendoci a pressare alto. Abbiamo sofferto soprattutto nel primo tempo, chiuso meritatamente in vantaggio dai nostri avversari. Nella ripresa siamo andati decisamente meglio, riuscendo subito a pareggiare. Poi hanno ...