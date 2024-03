Serie c Lugo | break fatale con la Cmp Ma ora si riparte da capo

In serie C anche la Scuola Basket è costretta a traslocare per l’evento di hockey alla Bondi Arena, e gli uomini di coach Campi scenderanno in campo Domenica alle 17 al Pala Vigarano contro Lugo nel ... (sport.quotidiano)

Possibilità d’aggancio per la Pallacanestro Titano, che per la quinta di ritorno nella C umbro-marchigiana scende a Fossombrone per provare a raggiungere i diretti rivali in classifica al quarto ... (sport.quotidiano)