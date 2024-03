Serie B | la Cremonese si conferma seconda forza dietro il Parma | irrompe la Samp nelle quote per la promozione

(Di martedì 12 marzo 2024) Sono ancora i minuti finali a far esultare la. Dopo l'acuto di Bianchetti nel recupero a Modena, nello scontro diretto con il...

Le Formazioni ufficiali di Cremonese-Como , sfida valida per la 29ª giornata del campionato di Serie B 2023 / 2024 . Sfida ad alta quota tra la seconda e la terza della classe che promette grande ... (sportface)

Gene Gnocchi: «Promozione Sicuramente il Parma. Cremonese a qualcosa in più delle altre»: Intervistato ai microfoni di Parmalive.it, Gene Gnocchi si è espresso in merito al campionato di B e alla lotta promozione. Di seguito le sue parole: ...ilovepalermocalcio

Chiara Ferragni sulla crisi con Fedez: «Purtroppo non è una scelta mia»: L’imprenditrice digitale ha spiazzato tutti con un commento sotto una sua foto su Instagram. E poco prima della ripartenza per l’Italia aveva chiesto ai fan di augurarle buona fortuna ...corriere

A Bolzano tante sconfitte e una sola vittoria ma che ne vale mille: quella finale con Priscia "Squartaporte"...: I precedenti col Sud Tirol sono recenti ma numerosi. Le sfide in tutto sono 23 col Sud Tirol in vantaggio 7 vittorie a 6 e 10 pareggi. A Bolzano, però, una sola vittoria e 7 sconfitte in 11 partite. I ...sportgrigiorosso