Serie B | gli squalificati dopo la 29ª giornata | fermato Strefezza

(Di martedì 12 marzo 2024)gliinA, il giudice sportivo ha pubblicato tutti i provvedimenti inla 29ª. In zona promozione continua il rendimento eccezionale del Parma, in grado di vincere anche contro il Brescia con il risultato di 2-1. Tre punti importanti anche del Venezia contro il Bari e della Cremonese nello scontro diretto contro il Como. Colpo in trasferta del Palermo contro il Lecco, in grande ripresa la Sampdoriail successo casalingo contro l’Ascoli. La squadra di Andrea Pirlo è rientrata pienamente in corsa per la qualificazione ai playoff. I provvedimenti del giudice sportivo Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 12 marzo ...