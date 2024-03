Serie A | sono 10 gli squalificati nella 29a giornata

2024-03-11 11:41:44 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: lle scuse pubbliche di Roberto D’Aversa non sono bastati. Dopo la ... (justcalcio)

Sabrina Salerno: "Non mi sento inferiore agli uomini. Le femministe mi contestarono": Sabrina Salerno si è presa una piccola pausa dall'Italia per fare ritorno in Spagna, paese dove ha sempre avuto grande successo. Dopo aver partecipato lo scorso anno alla versione spagnola de Il Canta ...gazzetta

Il computer portatile HUAWEI MateBook D 16 con CPU Intel Core i5-12450H scende da 899 a 699€: Segnaliamo un'ottima offerta per un portatile elegante, dalle ottime specifiche e con una Serie di funzionalità interessanti che ne migliorano il funzionamento.hwupgrade

Ternana-Cosenza: i precedenti e gli ex della gara: 9 sono i pareggi mentre 8 le vittorie per la squadra di casa. La prima vittoria dei lupi risale alla stagione 1982/1983 nel campionato di Serie C. Il risultato del match fu 0-2. Il Cosenza andò in gol ...cosenzapost