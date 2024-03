Serie A | gli squalificati dopo la 28ª giornata | fermato anche Henry

(Di martedì 12 marzo 2024) Sono stati pubblicati glidel giudice sportivola 28ªdel campionato diA e il tecnico D’Aversa è statoper 4 giornate per la testata a, una all’attaccante. Continua la marcia inarrestabile dell’Inter, in grado di imporsisul Bologna con il punteggio di 0-1. Vittoria del Milan contro l’Empoli e nuovo passo falso della Juventus contro l’Atalanta (2-2). In zona salvezza vittorie importantissime di Udinese contro la Lazio, Sassuolo contro il Frosinone e Verona contro il Lecce. I provvedimenti del giudice sportivo Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara ed al termine della stessa, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi, tre fumogeni e numerose bottigliette di plastica; ...

