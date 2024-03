Serie A | Giudice Sportivo 28ª giornata | stangata D’Aversa Inter OK

(Di martedì 12 marzo 2024) Dopo l’ennesima vittoria dell’inA, stavolta contro il Bologna, come di consueto è arrivata oggi la decisione del. C’era curiosità sulla punizione a Robertodopo la testata ad Henry.A –SQUALIFICATI VENTOTTESIMAQuattro giornate: RobertoUna: Henry, Perez, Banda, Bonaventura, Fazzini, Kastanos, Sabelli, Thorsvedt. DIFFIDATI VENTOTTESIMAQuarta sanzione: Djuric, Hateboer, Hujisen, Lucca, Milenkovic, N’Dicka-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

Dopo la straordinaria vittoria dell’Inter contro il Genoa, come di consueto è arrivata oggi la decisione del Giudice Sportivo . Ammonizione con ammenda per giocatore titolare della squadra. Serie A – ... (inter-news)

Tredici calciatori squalificati per un turno, fermato anche Sarri. MILANO - Due giornate di squalifica per il laziale Guendouzi e per il tecnico del Torino Ivan Juric . Lo ha deciso il Giudice ... (ilgiornaleditalia)

Giudice SPORTIVO - Quattro giornate di squalifica a D'Aversa dopo la testata ad Henry: Il Giudice Sportivo della Serie A ha emesso i verdetti per la ventottesima giornata. Ecco la decisione su Roberto D'Aversa, ex allenatore del Lecce, dopo la testata rifilata a Thomas Henry, attaccante ...napolimagazine

Giudice SPORTIVO - Serie A, ammenda di 8mila euro per il Lecce e di 2mila euro per Genoa e Sassuolo: Il Giudice Sportivo della Serie A ha comunicato le ammende per alcune società dopo la ventottesima giornata: Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara ed ...napolimagazine

Lazio - Udinese, ecco le ammonizioni: la scelta del Giudice Sportivo: Terminata la ventottesima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha rilasciato il consueto comunicato con le sue decisioni su ammonizioni, espulsioni e ammende. Per quanto riguarda la Lazio, uscita.lalaziosiamonoi