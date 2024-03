Serie A | classifiche a confronto | solo 6 squadre meglio dell'anno scorso | i record opposti di Inter e Napoli

(Di martedì 12 marzo 2024) Mancano 10 giornate al termineA 2023-24 e per ledel massimo campionato è già tempo di un primo bilancio,...

Le classifiche della Serie A 2023 / 2024 a confronto dopo ventotto giornate con quella dello scorso campionato. dopo l’ennesima vittoria l’Inter di Simone Inzaghi vola a quota 75 punti, ben 25 in più ... (sportface)

I risultati e le classifiche aggiornate dei tre gironi della Serie C 2023 / 2024 : di seguito andiamo allora a scoprire dunque i punteggi finali di ogni partita della terza divisione italiana con i ... (sportface)

Lazio, i giocatori non volevano il ritiro. E Sarri si interroga: la situazione: L'ennesima sconfitta stagionale ha fatto sprofondare la Lazio in una crisi che non si vedeva da tempo. Gli incastri del campionato avevano offerto un'altra chance ai biancocelesti che ...lalaziosiamonoi

Abbandono di rifiuti e sporcizia: a Gemona in arrivo multe fino a 600 euro: La polizia locale ha avviato una Serie di verifiche sul rispetto del regolamento. L’assessore Goi: non lasceremo impuniti i trasgressori nel rispetto della ...messaggeroveneto.gelocal

GazzSport - La Procura Federale apre un fascicolo sulle dichiarazioni di Di Nunno: La Procura federale, guidata da Giuseppe Chiné, aprirà un fascicolo sulle dichiarazioni di Paolo Leonardo Di Nunno. Dopo le parole.tuttob