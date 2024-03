Serale Amici 2024 | le tre squadre del serale

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 12 marzo 2024) Domenica scorsa, durante lo speciale TV, sono state assegnate le ultime maglie oro. Ciò ha portato alla formazione ufficiale delle treche si sfideranno neldi, in programma da sabato 23 marzo, in prima serata, su Canale 5, presentato da Maria De Filippi. La squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo La squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo (“CuccaLo”) è composta da Kumo, Lucia, Mida, Nicholas (ex allievo di Raimondo Todaro), Sarah e Sofia. Sofia, una giovane di 17 anni che vive ad Ancona con i suoi genitori, ci porta nel suo mondo fatto di movimento e passione. Sin da quando ha iniziato a muovere i primi passi, Sofia ha danzato, sviluppando questo amore in modo serio dal suo ingresso al liceo. Guidata da un desiderio incessante di superare se stessa, afferma con ...