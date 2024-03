Senza biglietto sull’autobus | aggredito controllore in Costiera

(Di martedì 12 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAncora un’aggressione ad un verificatore della Sita su un autobus della societa di trasporto pubblico. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, si è verificato nel pomeriggio di oggi inAmalfitana ed ha visto protagonisti tre ragazzi che hanno reagito malamente alla richiesta di esibire il titolo di viaggio. Nello specifico il dipendente della Sita era salito a Castiglione di Ravello e, quando il bus è arrivato a Minori, tre ragazzi hanno tentato di salire. A questo punto, hanno dapprima insultato e, poi, spintonato. Secondo quanto denunciato dai sindacati di categoria, avrebbero ancheil verificatore. Le tre persone, due uomini ed una donna, si sarebbero, poi, allontanati,attendere l’arrivo delle forze dell’ordine, evitando la denuncia ...

