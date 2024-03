«Sentivo l’oppressione del lavoro dipendente»

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 12 marzo 2024) Infermiera? No, meglio Onlyfans. Matilde Manucci non ha dubbi. Così, a 24 anni, ha deciso di mettere da parte la laurea in scienze infermieristiche e a gennaio è diventata la prima creator italiana per guadagni su Onlyfans. Una scelta, e anche un successo, che ha spiegato nei dettagli in un’intervista rilasciata al quotidiano la Repubblica. Fiorello e Amadeus a “Che tempo che fa”: «Un altro Sanremo? No, apriamo un profilo Onlyfans» X ...