“Sempre stati in tre” Grande Fratello | l’ex di Anita vuota il sacco | la verità choc di Edoardo

(Di martedì 12 marzo 2024) Alè ormai nota la storia della nuova coppia formata daOlivieri con Alessio Falsone. La concorrente si è rimangiata quanto detto nei mesi precedenti suSansone, il fidanzato che la aspettava fuori dalla casa e che vedeva come padre dei suoi figli ed è finita tra le braccia del concorrente arrivato da poco nella casa. Durante la serata organizzata dalOlivieri e Alessio Falsone si sono baciati e secondo Alessandro Rosica, conosciuto come l’Investigatore social, sarebbero addirittura andati oltre.ha deciso di mettere le mani avanti spiegando di non aver tradito: “Io sono libera, non ero fidanzata, lui non era il mio ragazzo, tra noi c’era una situazione da definire”. ...