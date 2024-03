Sempre più aggressioni in corsia | “L’81% dei medici le ha subite”

(Di martedì 12 marzo 2024) Oggi è la giornata di sensibilizzazione contro le violenze sul personale sanitario. “Avvengono anche per il definanziamento della sanità”

Un tratto distintivo del lavoro in questi tempi è che non può più prescindere dal benessere individuale, del lavoratore. Il concetto di Welfare aziendale è ormai entrato profondamente dentro ai ... (quifinanza)

Lhasa, 11 mar – (Xinhua) – La China Railway Qinghai-Xizang Group Co., Ltd. ha gestito un totale di oltre 1,95 milioni di passeggeri , con un aumento dell’80,37% su base annua, durante la corsa al ... (romadailynews)

Amici-nemici: il presidente Usa Joe Biden e il premier israeliano Benyamin Netanyahu oramai sono in piena rotta di collisione sulla guerra a Gaza . Tanto che il botta e risposta è diventato quasi ... (gazzettadelsud)

(Adnkronos) – Arrivata alla terza generazione la Peugeot 3008 alza ancora di più l’asticella delle sue ambizioni, proponendosi con uno stile suggestivo e personale, all’esterno come nell’abitacolo, e ... (periodicodaily)

Gli Oscar 2024, con i premi per film quali La zona d'interesse, Anatomia di una caduta e Il ragazzo e l'airone, confermano un'attenzione crescente verso il cinema internazionale. La 96esima edizione ... (movieplayer)

'PENSATI SEXY" - VALENTINA NAPPI, PER FAVORE, LASCIA PERDERE IL CINEMA CHE NON SIA HARD (di Matteo Fais): A garantire la mediocrità della pellicola c'è pure Raoul Bova , sempre se lei non dovesse bastare. ... Diana del Bufalo, nella sua dolcissima imperfezione, risulta immensamente più ravanabile , dotata ...

Si può rifiutare la raccomandata a mano Ecco cosa succede: Non sempre la raccomandata viene inoltrata tramite il servizio postale, ma a volte la consegna avviene a ...che rifiutare una raccomandata non è un'idea brillante come potrebbe sembrare e anzi il più ...