Segregò e stuprò la figlia per 24 anni | Josef Fritzl resta in carcere | revocata la richiesta di liberazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Il tribunale regionale superiore di Vienna ha revocato ladi scarcerazione per, condannato all'ergastolo per aver rinchiuso nella cantina della sua casa in Austria e aver stuprato per 24laElisabeth. L'istanza era stata presentata a seguito di una recente perizia psichiatrica che aveva valutato l'uomo, oggi 88enne, 'non più pericoloso'.