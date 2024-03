Sede Milan perquisita dalla Guardia di Finanza | indagati l’ad Giorgio Furlani e l' ex Ivan Gazidis

(Di martedì 12 marzo 2024) Perquisizioni in corso da parte delladipresso ladel: sotto indagine il passaggio dal fondo Elliott al fondo RedBird

Perquisite anche abitazioni private Guardia di Finanza in casa Milan oggi per acquisire documenti su provvedimento dell'autorità giudiziaria di Milan o. Una perquisizione di diversi soggetti ... (sbircialanotizia)

Perquisizioni nella società Milan sono in corso da parte del nucleo di polizia valutaria della Guardia di finanza , precisamente nella sede di via Aldo Rossi. Nei scorsi mesi la procura di Milan o ha ... (open.online)

(Adnkronos) – Guardia di Finanza in casa Milan oggi per acquisire documenti su provvedimento dell'autorità giudiziaria di Milan o. Una perquisizione di diversi soggetti coinvolti, che non si è ... (periodicodaily)

Milan, perquisizione in Sede della Guardia di Finanza: Questo pomeriggio, la Guardia di Finanza sarebbe a casa Milan per delle perquisizioni in Sede. La notizia viene riportata dal sito del quotidiano ‘Repubblica ...calciomercato

Milano, indagati l'ad del Milan Furlani e il suo predecessore Gazidis: L'ad del Milan Giorgio Furlani è indagato dalla Procura di Milano ... La Gdf ha effettuato perquisizioni anche nella Sede della società rossonera relative all'ufficio dell'amministratore delegato e di ...ansa

Milan, perquisizione della Finanza in Sede: il motivo: Perquisizioni in corso da parte della Finanza a Casa Milan, quartier generale rossonero: tutti i dettagli e le ultime sui motivi La Guardia di Finanza è a Casa Milan per perquisizioni da parte del ...calcionews24