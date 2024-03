Secondo France 24 è italiana la città più inquinata d’Europa | ma non è né Roma né Milano

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 12 marzo 2024)un’indaginese condotta dall’emittente24 nel suo programma d’informazione Focus lapiùè in Italia, ma non si tratta di una metropoli come. Nonostante lanon sia una metropoli, però, a penalizzarla al punto da essere considerata laeuropea con la peggior qualità dell’aria è la sua posizione geografica “critica”, ovvero nella Pianura Padana. Lain questione, infatti, è Cremona. La Pianura Padana è infatti tristemente nota per i suoi livelli di inquinamento record in Europa e che risultano ben visibili anche dallo spazio, a causa dell’elevata concentrazione di industrie e allevamenti intensivi che appesantiscono l’aria di ...